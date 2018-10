Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 ottobre 2018 14.31

Le Officine FFS di Bellinzona si occuperanno del rinnovo di nove locomotive a cremagliera e tre carrozze pilota della Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn), la celebre ferrovia che collega Zermatt (VS) con Disentis (GR), via la Furka e l'Oberalp.

Il contratto prevede investimenti per 35,4 milioni di franchi. La prima locomotiva, in circolazione da un trentennio, è già stata trasportata in camion da Briga a Bellinzona a inizio mese. La revisione di tutte e nove le motrici sarà conclusa entro la fine del 2022. In seguito si procederà alla trasformazione delle vetture pilota, impiegate nei treni navetta per auto attraverso la Furka e sull'Oberalp.

"La nostra affermazione nella procedura di appalto sottolinea la concorrenzialità del centro di competenza per le riparazioni e le revisioni di Bellinzona", ha affermato, citato in una nota, il responsabile di FFS Operating Thomas Brandt. Da parte sua, il direttore della MGBahn Fernando Lehner ha detto che "il rinnovo delle locomotive ne assicura l'esercizio e l'impiego nel Glacier Express, nel trasporto autoveicoli, nel trasporto merci e per lavori infrastrutturali per i prossimi 25 anni".

