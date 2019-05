Migliori collegamenti internazionali, nuovi convogli e la più grande rete celere regionale transfrontaliera d'Europa, ma ritardi causa lavori tra Ticino e Svizzera tedesca. È quanto prevede l'orario 2020 delle FFS, che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre.

Per quanto riguarda il Ticino, lavori di costruzione comporteranno ritardi nel tragitto per e dalla Svizzera tedesca, si legge in una nota odierna. Dal 9 giugno 2019 al 12 dicembre 2020 la tratta ferroviaria tra Zugo Oberwil e Arth-Goldau sarà infatti completamente chiusa: il tempo di percorrenza si allungherà di 8-15 minuti.

Tra il Ticino e Basilea/Zurigo, attraverso la galleria di base del San Gottardo, verranno introdotti nel corso del 2019 i nuovi elettrotreni Giruno. Nel 2020 verranno progressivamente impiegati anche nei collegamenti internazionali come EuroCity per Milano. I viaggiatori, scrivono le FFS, disporranno così di moderni treni con accesso a pianale ribassato, grandi spazi per i bagagli e maggiore comfort.

Sempre per quel che concerne i nuovi convogli, oltre ai dodici bipiano TLP già in servizio, con il cambiamento d'orario le FFS ne inseriranno altri sulle tratte IR 13 Coira-San Gallo-Zurigo e IR 37 Basilea-Zurigo-San Gallo. Essi circoleranno da dicembre anche come InterCity sulla tratta IC 3 Basilea-Zurigo-Coira.

I bipiano TLP IC2000 ammodernati, presentati a fine marzo, saranno introdotti progressivamente nel corso del 2019. Inoltre, verranno trasformate le composizioni automotrici a due piani delle linee RegioExpress: la 1a classe viene rivalorizzata attraverso una nuova disposizione con tre sedili per ogni fila e in 2a classe vengono montate prese elettriche al posto.

Neuer Inhalt Horizontal Line