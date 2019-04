Particolarmente apprezzato è stato lo Snow’n’Rail, che può essere caricato direttamente sullo SwissPass ed evita di fare code per la giornaliera alle casse in molti comprensori sciistici.

Nel 2018 sono 7'496'560 le persone che hanno utilizzato i servizi di RailAway, la filiale delle FFS che propone offerte per il tempo libero utilizzando i trasporti pubblici. Si tratta di un incremento del 12,4% del numero di viaggiatori rispetto all'anno precedente.

Lo riferisce oggi la stessa compagna ferroviaria, precisando che l'aumento è in parte dovuto al fatto che nel calcolo sono stati considerati anche i viaggiatori del traffico regionale che hanno partecipato ad eventi.

Sempre più utenti hanno utilizzato la possibilità di acquistare online le offerte di RailAway: l'anno scorso la quota delle vendite in rete è cresciuta del 4,6%, sfiorando così un quinto del totale. Particolarmente apprezzato è stato lo Snow’n’Rail, che può essere caricato direttamente sullo SwissPass ed evita di fare code per la giornaliera alle casse in molti comprensori sciistici.

Neuer Inhalt Horizontal Line