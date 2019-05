Le FFS testano da oggi l'Internet gratuito a bordo dei treni. L'esperimento è per ora limitato a 44 convogli ad assetto variabile InterCity, nonché ai soli clienti di Salt e Sunrise.

Sono in corso anche colloqui anche con altri operatori, in primis Swisscom, che pare però poco interessata. I treni interessati circolano prevalentemente sulle linee IC 5 e IC 51 Zurigo-Ginevra, San Gallo-Losanna e Basilea-Bienne.

"FreeSurf FFS", così si chiama la nuova soluzione per accedere gratis a Internet sui treni, è stata presentata oggi alla stampa a Bienne dalle Ferrovie federali e dai due operatori telecom. Essa non punta sul WiFi ma sulla rete di telefonia mobile che consente una connessione più veloce, affermano le FFS in una nota.

Per navigare gratuitamente durante la fase di test, gli utenti devono essere muniti di uno smartphone con una scheda SIM svizzera Salt o Sunrise e scaricare l'app "FreeSurf FFS". Per la registrazione è necessario indicare unicamente il proprio numero di cellulare.

Il test tecnologico si protrarrà per diversi mesi. Successivamente si valuterà la possibilità di estendere l'accesso gratuito a tutto il traffico a lunga percorrenza delle FFS e poi anche al traffico regionale. Sarà considerato anche un eventuale accesso per i clienti che non possiedono una scheda SIM svizzera, ad esempio i turisti.

