Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 14.47 03 maggio 2018 - 14:47

Le FFS organizzeranno oltre 50 treni supplementari verso il Ticino e il Vallese e nella direzione opposta per i weekend dell'Ascensione e di Pentecoste. Inoltre saranno potenziati diversi treni regolari.

Le Ferrovie raccomandano tuttavia di programmare ugualmente il viaggio per tempo. Per l'Ascensione sono previsti 26 treni in più, per Pentecoste 28. Nel complesso, le FFS metteranno a disposizione rispettivamente circa 40'000 e 38'000 posti a sedere supplementari, si legge in una loro nota diramata oggi.

Neuer Inhalt Horizontal Line