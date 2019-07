Le FFS respingono con fermezza l'accusa di non prestare sufficiente attenzione alla sicurezza dei loro operai: al contrario la tutela dei lavoratori è un obiettivo centrale dell'azienda, affermano.

Una sezione che riferisce direttamente al Ceo Andreas Meyer assicura il mantenimento e il continuo miglioramento dei livelli di sicurezza, affermano le Ferrovie federali prendendo posizione su un articolo odierno del "Blick". Il quotidiano ha riferito di cinque incidenti mortali avvenuti nel 2018, corredando i dati con critiche da fonte sindacale.

Le FFS precisano innanzitutto le circostanze dei cinque sinistri: due di essi si sono verificati in cantieri sui binari, uno durante un lavoro di picchetto senza relazione con le attività di costruzione, uno a causa della distrazione di un dipendente nell'attraversare i binari in una stazione e l'ultimo durante lavori elettrici a un edificio.

L'azienda - sottolineano gli addetti stampa - indaga sistematicamente sugli incidenti in modo da migliorare la sicurezza. Inoltre tutte le riorganizzazioni sono state realizzate all'insegna del motto "safety first, quality always" (sicurezza prima di tutto, qualità sempre).

