La canicola è un problema per le imprese ferroviarie perché può deformare i binari e causare problemi alla circolazione. Le FFS stanno ora testando un nuovo procedimento che consiste nel verniciare i binari di bianco per abbassare le temperature e limitare i danni.

Oggi a Soletta è stato portato a termine un esperimento su un binario di raccordo, ha dichiarato Norbert Krebs, responsabile della tecnica ferroviaria delle FFS, all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Durante questa settimana di canicola dieci metri di rotaie sono stati spruzzati una volta con vernice bianca convenzionale e una volta con una vernice isolante. Quest'ultima si è rivelata particolarmente efficace poiché ha permesso di ridurre la temperatura della rotaia di circa sette gradi. Con la tradizionale vernice bianca invece il calo è stato di tre gradi.

Lo svantaggio della vernice bianca è che dopo due o tre mesi circa il 50% dell'effetto di raffreddamento svanisce perché i binari si sporcano, ha detto Krebs. Il nuovo rivestimento isolante però potrebbe essere più resistente all'imbrattamento. Le Ferrovie retiche (RhB) già lo scorso anno avevano condotto un primo test con rotaie bianche su un tratto di 300 metri in Prettigovia.

In ogni caso l'utilizzo di vernice bianca "refrigerante" non verrà introdotto fino all'anno prossimo. Le FFS stanno valutando se questa sia una soluzione efficace per una rete ferroviaria di 7000 chilometri e sono in contatto con altre compagnie ferroviarie europee. Fino a quando non saranno disponibili i risultati finali dei test, i binari continueranno ad essere raffreddati con acqua.

Le rotaie della FFS sono costruite in modo tale da funzionare perfettamente sia con il caldo che con il freddo. Tuttavia temperature eccezionalmente alte o basse possono causare problemi. In condizioni di forte caldo, i binari possono raggiungere i 70 gradi e deformarsi. Ogni anno le FFS devono intervenire per riparare da 5 a 15 guasti di questo tipo.

Attualmente le rotaie vengono raffreddate irrorandole di acqua con vagoni cisterna. Secondo le FFS, in caso di canicola i binari raggiungono comunque la temperatura massima nonostante il raffreddamento.

Mercoledì, il giorno più caldo dell'anno, danni ai binari si sono verificati nell'Oberland zurighese, nel cantone di Argovia vicino Brugg e nella regione di Ginevra. In precedenza si erano già verificate deformazioni in altre località, ad esempio alla fine di giugno sul tratto molto trafficato tra Berna e Berna Wankdorf.

