Le Ferrovie federali svizzere (FFS) intendono ridurre il numero di distributori automatici di biglietti per adattarsi alle abitudini dei clienti, che li acquistano sempre più tramite computer o smartphone.

L'azienda non ha però fissato nessun obiettivo preciso sulla portata di questa diminuzione.

Circa 150 distributori vendono meno di 20 biglietti al giorno, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Corinne de Puckler, portavoce delle FFS, confermando una notizia diffusa oggi da Le Matin Dimanche e dalla SonntagsZeitung. Ciò non significa tuttavia che queste macchinette saranno eliminate: i criteri perché ciò avvenga non si basano infatti unicamente sulla redditività.

"Teniamo conto, fra l'altro, anche del totale delle vendite su un determinato sito. Ma sono decisivi anche la sicurezza sui marciapiedi centrali, i percorsi di passaggio, l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta e per i bambini, così come il numero di distributori in ciascun luogo", ha precisato la portavoce. Non siamo pertanto di fronte a una riduzione massiccia.

Ci sono addirittura aree in cui verranno collocati ulteriori distributori. Con l'introduzione del Leman Express l'anno prossimo a Ginevra, ne saranno per esempio aggiunti 15 nuovi. Complessivamente le FFS hanno investito 30 milioni di franchi in questo tipo di supporto tecnologico.

Un distributore costa 30'000 franchi. Ce ne sono alcune centinaia che sono ormai a fine corsa: la loro durata di vita è in media fra i 15 e i 20 anni, a seconda dei modelli. Il fattore decisivo per sostituirli è sapere se la macchinetta risponde ancora alle esigenze del cliente, rileva de Puckler. Pertanto le zone rurali non saranno per forza penalizzate rispetto alle città.

Quest'anno il 38,1% dei biglietti è stato acquistato in modo digitale, contro il 32,4% lo scorso anno. La quota dei biglietti prelevata dai distributori automatici è del 46,1%, contro il 49,2% nel 2017. Sono in calo anche gli acquisti agli sportelli, con un tasso dell'11,8%, contro il 14,4% dello scorso anno.

