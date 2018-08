Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 10.30 30 agosto 2018 - 10:30

Britax RÖMER Kindersicherheit ha avviato un'operazione di rimpiazzo della fibbia della cintura di sicurezza del seggiolino da bicicletta "Jockey2 Comfort".

È infatti possibile che il bambino manipoli il meccanismo di chiusura, con conseguente rischio di lesioni, scrive oggi l'Ufficio federale del consumo (UFDC). La fibbia è troppo facilmente apribile, si legge in una nota, e, in casi estremi, il bimbo può sganciarsi senza che nessuno se ne accorga e cadere dal seggiolino, per esempio in fase di movimento o di frenata della bici.

L'iniziativa di sostituzione della fibbia sarà effettuata gratuitamente. A essere interessati sono tutti i "Jockey2 Comfort" contrassegnati con i numeri di serie da 0 a 35'000 venduti tra gennaio e maggio 2018. Il prodotto in questione non va più utilizzato, si sottolinea nel comunicato: i proprietari devono ordinare un nuovo set di cinture di sicurezza. L'avviso non concerne i modelli "Jockey Comfort".

Neuer Inhalt Horizontal Line