Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 15.37 02 aprile 2018 - 15:37

Sono state formalmente identificate le tre vittime della valanga che sabato ha travolto un gruppo di sciescursionisti nella regione dell'Aletsch, in territorio di Fiesch (VS). Si tratta di due uomini di 37 e 48 anni e di una donna di 38, tutti di nazionalità spagnola.

In una nota, la polizia precisa che le famiglie sono state informate. I due feriti, una donna 30enne e un uomo 49enne pure spagnoli, hanno da parte loro potuto lasciare l'ospedale.

Le persone travolte erano partite sabato mattina dalla Konkordiahütte, capanna che sovrasta la celebre Konkordiaplatz del ghiacciaio dell'Aletsch, per dirigersi verso la stazione sciistica di Fiescheralp. La slavina li ha sorpresi verso le 16.45 quando si trovavano in zona "Obers Tälli", a una altitudine di 2450 metri. L'allarme è stato dato da un altro gruppo di sciescursionisti che si trovava in zona.

