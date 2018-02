Diritto d'autore

In che modo la Svizzera spende i suoi soldi? Reto Gysi von Wartburg (testo) Kai Reusser (grafico) 20 febbraio 2018 - 11:06 La Confederazione ha chiuso il 2017 con un'altra notevole eccedenza, pari a 2,8 miliardi di franchi, dovuta soprattutto alle maggiori entrate risultanti dall’Imposta preventiva. Ma in che modo lo Stato impiega i soldi dei cittadini? Anche nel 2017, la previdenza sociale ha rappresentato la maggiore voce di spesa della Confederazione: per questo settore sono stati impiegati quasi 23 miliardi di franchi, pari a ben un terzo delle spese complessive dello Stato. I costi della previdenza sociale hanno registrato l’anno scorso un aumento dell’1,6% rispetto al 2016, dovuto in particolare alla crescita dei contributi per le assicurazioni sociali e la sanità. L’incremento maggiore (+5,7%) è stato registrato dalla spesa per l'istruzione e la ricerca, che ha raggiunto 7,6 miliardi di franchi. Questa crescita è legata, tra l’altro, ai finanziamenti supplementari necessari per mantenere la Svizzera nel programma europeo di ricerca "Orizzonte 2020". Il governo ha dovuto invece accantonare meno fondi per i trasporti, con un calo della spesa annuale dello 0,6%, a 9,1 miliardi di franchi.