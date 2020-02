Fine settimana di metà febbraio da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera: tra ieri e oggi sono stati raggiunti nuovi primati per questo mese dell'anno in varie stazioni di misurazione nel Giura, nelle Alpi vodesi e nell'Oberland bernese.

Stando a rilevamenti concordi dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) e del servizio privato Meteonews, a Delémont (JU, 435 metri) la colonnina di mercurio è salita fino a 21,2 gradi, a Château-d'Oex (VD, 958 m) a 18,4 gradi e ad Adelboden (BE, 1350 metri) a 18,0 gradi. Si tratta di primati in assoluto da quando sono iniziate le misurazioni, ossia dagli anni 1960.

Anche in altre località elvetiche è stato un week end dal sapore primaverile, ma non sono stati battuti record precedenti.

