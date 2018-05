Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 17.37 05 maggio 2018 - 17:37

Pompieri all'opera per domare le fiamme

Un incendio ha gravemente danneggiato ieri sera il ristorante Caumasee di Flims (GR). Non ci sono feriti, fa sapere oggi la polizia cantonale, che è stata allarmata alle 22.00 da un pescatore che si trovava nella zona.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare in breve tempo le fiamme e impedire che si estendessero al vicino bosco. Ignote per ora le cause dell'incendio.

