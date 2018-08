Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 agosto 2018

Flixbus si conferma in forte crescita in Svizzera: nel 2018 la società che gestisce i pullman a lunga percorrenza con destinazioni europee prevede di trasportare 1,7 milioni di passeggeri, con una progressione del 40% rispetto all'anno predente.

In un comunicato odierno l'azienda - filiale dell'omonima impresa tedesca low cost fondata nel 2013 - spiega questi dati con l'ampliamento della rete e con gli investimenti in nuovi servizi.

Sono infatti stati introdotti in particolare nuovi collegamenti notturni che permettono di raggiungere più agevolmente numerose destinazioni in Germania, Francia e Italia. Attualmente dalla Svizzera è possibile arrivare in oltre 200 città europee con un pullman Flixbus.

Da giugno circolano anche autobus unicamente all'interno della Svizzera. Questo servizio - che serve fra l'altro i principali aeroporti - è stato assunto dalla società argoviese Eurobus, mentre Flixbus si occupa del sistema di prenotazione e dei biglietti.

Flixbus è stata fondata da tre giovani imprenditori sulla scia della fine del monopolio della ferrovia tedesca. Oggi serve 1700 destinazioni in 28 paesi. In Ticino le fermate sono ad Airolo, Biasca, Bellinzona, Lugano e Mendrisio.

