Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 17.33 25 febbraio 2018 - 17:33

L'opposizione della National Rifle Association (NRA) all'aumento del limite di età per l'acquisto di armi semi automatiche è "incredibilmente chiara".

Lo afferma la portavoce della lobby delle armi, Dana Loesch, bocciando una delle proposte caldeggiate dal presidente Usa Donald Trump.

La NRA ha appoggiato Trump durante la campagna elettorale e il presidente ha di recente definito i leader dell'associazione "grandi patrioti".

La lobby è travolta dalle critiche in seguito alla strage nel liceo di Parkland in Florida e negli ultimi giorni ha più volte ribadito la sua contrarietà ad un aumento a 21 anni dell'età minima per acquistare armi semi automatiche.

"L'aumento va contro i diritti costituzionali di chi ha fra i 18 e i 20 anni - ha affermato la NRA in una nota -. Le proposte legislative che prevengono l'acquisto di armi a chi ha fra i 18 e i 20 anni, privano le persone in questa fascia di età del diritto costituzionale di auto proteggersi".

Neuer Inhalt Horizontal Line