Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 7.19 16 febbraio 2018 - 07:19

Ieri in serata c'è stata la commemorazione delle vittime della strage avvenuta in un liceo in Florida.

Nikolas Cruz, l'autore della strage scolastica in Florida, ha sparato in cinque classi: prima in tre aule del primo piano, tornando poi a sparare in due di queste, quindi in un'altra classe allo stesso piano.

Infine è salito al secondo piano e ha sparato ad una persona che si trovava in classe. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea locale.

La sparatoria è durata per tre minuti e l'autore è arrivato a bordo di un taxi Uber, ha riferito lo sceriffo locale.

Uber ha fatto sapere che sta collaborando con gli investigatori ma non ha risposto alla domande se il tassista aveva notato un comportamento sospetto del passeggero o se stava trasportando un'arma in una grande borsa.

Stando alla Cnn, che cita una serie di documenti, la polizia locale era stata chiamata decine di volte tra il 2011 e il 2016 a casa di Nikolas Cruz.

17 palloncini in cielo per vittime

Migliaia di persone hanno partecipato in serata (ora locale) a Parkland, Florida, alle veglie per la strage nel liceo Marjory Stoneman Douglas: nell'auditorium della scuola, all'esterno dell'edificio, in varie chiese, chi in silenzio, chi piangendo, chi pregando, quasi tutti con una candela in mano. In una delle iniziative sono stati fatti volare in cielo 17 palloncini argentati, uno per ogni vittima della sparatoria.

Rabbia

Alcune delle madri degli studenti uccisi hanno gridato la loro rabbia e la loro disperazione parlando con i media americani, chiedendo al presidente Usa Donald Trump e al Congresso di agire per prevenire altri massacri.

Gli appelli sono volti ad aumentare i controlli sulle armi, a vietarle per chi ha problemi mentali e a installare metal detector agli ingressi delle scuole.

