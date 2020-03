Flughafen Zürich ha chiuso il 2019 con numeri incoraggianti. L'utile è cresciuto del 9,0% su base annua a 309,1 milioni di franchi, mentre il fatturato è aumentato del 4,9% a 1,21 miliardi.

Lo ha indicato oggi la società che gestisce lo scalo zurighese, precisando che il giro d'affari legato al traffico aereo è progredito dello 0,7% a 661,5 milioni. Le attività commerciali sono invece salite del 10,6% a 548 milioni, si legge in un comunicato.

L'incremento percentuale dell'utile sarebbe stato maggiore, ma un accantonamento di 48,5 milioni destinato ai lavori di insonorizzazione ha avuto un impatto negativo sulla performance. Questo effetto eccezionale ha limitato anche l'aumento del risultato operativo Ebitda, che si è stabilito a 641,8 milioni (+2,1%) per un corrispondente margine del 53%.

L'assemblea generale dovrà pronunciarsi su un aumento del dividendo da 6,90 a 7,10 franchi. L'aeroporto ha già reso noto a gennaio il dato sui passeggeri, che nel 2019 sono stati 31,5 milioni (+1,3%), una cifra record.

Flughafen Zürich non fornisce alcuna indicazione precisa sulle attese per il resto dell'esercizio 2020. Secondo la direzione, le conseguenze dell'epidemia di coronavirus sull'andamento degli affari sono per ora incerte.

Neuer Inhalt Horizontal Line