Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 16.46 18 aprile 2018 - 16:46

Il debito pubblico americano salirà nel 2023 al 116,9% del Prodotto interno lordo (Pil).

È quanto emerge dalle tabelle del Fondo monetario internazionale (Fmi) contenute nel Fiscal Monitor, secondo le quali fra le economie avanzate nel 2023 solo due Paesi faranno peggio degli States in termini di debito: si tratta della Grecia, che avrà un debito del 165,1%, e del Giappone con il suo 229,6%.

A pesare sui conti pubblici americani è la riforma delle tasse varate dall'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti - mette in evidenza il Fmi - dovrebbero agire per ridurre il debito pubblico, e valutare strade per recuperare le entrate fiscali perse con il taglio delle tasse così da evitare un peggioramento ulteriore delle finanze pubbliche.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.