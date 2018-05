Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

03 maggio 2018 - 14:14

Ogni anno in Svizzera scompaiono un migliaio di ettari di suolo. Il Programma nazionale di ricerca PNR 68, incentrato sull'uso sostenibile delle terre, lancia oggi un allarme in merito e propone delle soluzioni.

Fra il 1985 e il 2009 sono andati persi 85'000 ettari di suolo, soprattutto sull'Altopiano e nelle valli. La statistica mostra che la scomparsa è proseguita, a un ritmo leggermente ridotto, anche negli ultimi anni, sottolinea il Fondo nazionale svizzero (FNS) in una nota odierna.

Secondo gli autori della ricerca, i terreni agricoli non sono sufficientemente protetti dalla legislazione attuale, soprattutto se paragonati ad ecosistemi come le foreste e le paludi. Una pianificazione sostenibile non deve prendere in considerazione solo la produttività di un suolo, rilevano, ma anche aspetti come la sua capacità di filtrare e il suo ruolo di habitat di molti organismi.

