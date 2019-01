Folla nelle strade in Svizzera per festeggiare l'anno nuovo

Centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno nelle strade e nelle piazze delle città svizzere.

A Zurigo 150'000 spettatori si sono ammassati sulle rive del lago per assistere allo spettacolo pirotecnico. Come l'anno scorso, a causa delle nuvole basse, i razzi sono stati lanciati solo ad un'altezza di 100 metri di altezza, invece dei 350 metri abituali. Stando alla polizia cittadina, contattata dall'agenzia Keystone-ATS, non si segnalano incidenti di rilevo.

Come da tradizione a Basilea l'arrivo del nuovo anno è stato annunciato dalla campana della cattedrale, seguita poi da tutte le altre campane della città e da fuochi d'artificio sul Reno. Anche a Berna la popolazione si è riunita sulla piazza della cattedrale per i dodici rintocchi di mezzanotte.

A Ginevra i festeggiamenti sul Quai du Mont-Blanc hanno attirato circa 40'000 persone per assistere ai concerti offerti su tre diversi palchi.

A Losanna migliaia di persone si sono radunate sulla piazza centrale per partecipare alla "silent disco" (discoteca silenziosa) e ballare ascoltando musica individualmente con cuffie o auricolari.

