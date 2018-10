Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La centrale solare del Mont Soleil (BE)

Consiglio federale e parlamento bloccano il fotovoltaico, nonostante i costi fortemente in calo. È questa l'accusa mossa dalla Fondazione svizzera per l'energia (SES), che chiede procedure più rapide e la fine dei tagli alla rimunerazione unica.

La corrente che deriva dal fotovoltaico, grazie al continuo calo dei costi, è al giorno d'oggi fra le energie più convenienti esistenti in Svizzera, secondo uno studio effettuato dalla SES.

Assieme all'eolico e all'utilizzo delle centrali idroelettriche risanate, il solare rappresenta una buona base per raggiungere in modo economico gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Tuttavia, questo sviluppo - secondo quanto dichiara la fondazione in un comunicato odierno - viene bloccato da governo e parlamento.

