Fondi compensazione AVS/AI/IPG: rendimento negativo nel 2018

Per quest'anno il presidente dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle Indennità di perdita di guadagno (IPG) prevede un deficit compreso tra uno e 1,5 miliardi di franchi.

I fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle Indennità di perdita di guadagno (IPG) nel 2018 hanno fatto segnare un rendimento negativo.

Lo ha indicato oggi nei media il presidente di tali fondi, Manuel Leuthold, chiedendo un intervento della politica per riportare la performance nelle cifre nere. A suo avviso la misura più efficace è l'innalzamento dell'età di pensionamento.

I fondi di compensazione AVS/AI/IPG (designati con il nome compenswiss) nell'anno che si sta per concludere hanno fatto segnare un rendimento negativo compreso tra il -3% e il -4%, ha detto Leuthold in un'intervista pubblicata oggi da Schweiz am Wochenende. Nel 2017 l'andamento era stato positivo: +7%. Quest'anno il presidente di compenswiss prevede un deficit compreso tra uno e 1,5 miliardi di franchi. Spiega questa situazione con l'evoluzione negativa dei mercati finanziari.

Leuthold invita i politici a reagire. La riforma della fiscalità delle imprese permetterebbe di generare entrate supplementari di due miliardi di franchi all'anno, ha sostenuto ad esempio il presidente dei fondi. Altre misure potrebbero essere la riduzione delle rendite e l'innalzamento dell'età del pensionamento. Quest'ultimo provvedimento avrebbe gli effetti più significativi: "ci permetterebbe di investire il nostro denaro per periodi di tempo più lunghi ottenendo così rendimenti più elevati", ha osservato.

