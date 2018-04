Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 aprile 2018 - 17:08

È stata segnalata la presenza di listeria nel formaggio a pasta cruda francese "Brillat Savarin le Vignelait".

Lo rende noto oggi l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), raccomandando alla popolazione di non consumarlo, dato che "non è possibile escludere rischi per la salute".

È il fabbricante stesso ad aver constatato la presenza del batterio Listeria monocytogenes nel prodotto. L'importatore svizzero, Laiteries Réunies Genève LRG, ha immediatamente ordinato un richiamo ai punti vendita interessati. Nel dettaglio, la segnalazione riguarda le confezioni da 500 grammi (lotto 77432 - D57), da consumare entro il 5 maggio 2018.

