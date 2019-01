Il sistema formativo svizzero è in linea con l'andamento attuale e previsto del mercato del lavoro. È quanto emerge da un rapporto approvato dal Consiglio federale nella sua seduta odierna.

Il documento, realizzato in adempimento di un postulato della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, fornisce cifre chiave in merito allo sviluppo della popolazione svizzera in termini di qualifiche nei prossimi vent'anni, indica l'esecutivo in un comunicato.

Globalmente si assisterà a un aumento di 500'000 persone diplomate nel grado terziario entro il 2037, mentre negli altri livelli di formazione ci si attende numeri stabili. Tale andamento coincide con quello della richiesta del mercato del lavoro. Il rapporto evidenzia inoltre l'importanza della migrazione in alcuni campi di formazione.

