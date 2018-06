Nel 2011, la Camera dei Cantoni aveva respinto un' iniziativa parlamentareLink esterno che chiedeva la revoca del divieto. I senatori avevano ritenuto che consentire le gare non sarebbe stato un buon segnale per la politica ambientale e quella della sicurezza stradale.

Per la prima volta, la città di Zurigo ospita una gara del Campionato mondiale di Formula E. Con la presenza di questi bolidi, per alcuni giorni, ...

Venti piloti di dieci scuderie si sfideranno domenica a Zurigo per uno degli ultimi GP di Formula E della stagione 2017-2018. Una particolarità di questo campionato è che tutte le gare si svolgono su un circuito tracciato interamente in centro città.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La competizione automobilistica torna in Svizzera in forma elettrica Olivier Pauchard 08 giugno 2018 - 16:45 Zurigo ospita domenica una gara del Campionato mondiale di Formula E. È la prima volta da oltre 60 anni che un Gran Premio automobilistico si svolge in Svizzera. Il corridore elvetico Sébastien Buemi è uno dei favoriti di questa competizione, che mira ad evidenziare le potenzialità dei veicoli elettrici. Venti piloti di dieci scuderie si sfideranno domenica a Zurigo per uno degli ultimi GP di Formula E della stagione 2017-2018. Una particolarità di questo campionato è che tutte le gare si svolgono su un circuito tracciato interamente in centro città. Con questo GP, Zurigo gioca tra i grandi. Le altre gare della stagione hanno luogo nelle città di Hong Kong, Marrakech, Santiago del Cile, Città del Messico, Punta del Este, Roma, Parigi, Berlino e New York. L'evento è importante. Alla gara di domenica sono attesi almeno centomila spettatori. Ma già da alcuni giorni, Zurigo ha un po' l'aria di Montecarlo. L'idea di un campionato di Formula E è nata nel 2002 su iniziativa della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). L'idea di Jean Todt, all'epoca presidente della FIA, era di "dimostrare tutto il potenziale della mobilità sostenibile", si spiega sul sito web della federazione. Questa competizione è dunque recente. La stagione 2017-2018 è solo la quarta del campionato di Formula E. Uno svizzero segna l'inizio di questa storia della Formula elettrica. Dopo un passaggio attraverso la F3 e poi la F1 – dal 2009 al 2012 per le squadre Toro Rosso e Red Bull – Sébastien Buemi è davvero decollato nella FE. È stato campione del mondo nella stagione 2015-2016 e vice-campione nelle stagioni 2014-2015 e 2016-2017. In questa stagione, è attualmente al 5° posto. Un lutto di oltre 60 anni Il GP di Zurigo è un evento molto speciale poiché è la prima gara automobilistica organizzata nella Confederazione da oltre sei decenni. Una volta c'era un Gran Premio della Svizzera, che si teneva a Berna. Dal 1950 al 1954, contava persino per il Campionato del mondo di F1. Ma le autorità elvetiche hanno proibito le gare automobilistiche in circuito dopo il dramma della "24 ore di Le Mans". L'11 giugno 1955, una collisione tra due auto che partecipavano alla famosa corsa di endurance francese aveva proiettato detriti nel pubblico, causando 84 morti e 120 feriti. Nel 2011, la Camera dei Cantoni aveva respinto un'iniziativa parlamentare che chiedeva la revoca del divieto. I senatori avevano ritenuto che consentire le gare non sarebbe stato un buon segnale per la politica ambientale e quella della sicurezza stradale. Se oggi può essere organizzato il GP di Zurigo, è grazie a una deroga concessa dal governo svizzero nel dicembre 2015 per le gare di veicoli elettrici. "Lo svolgimento di queste gare rientra nell'interesse della Svizzera sotto il profilo sia economico sia della ricerca e sperimentazione nel settore", ha argomentato l'esecutivo federale.