Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 8.00 06 settembre 2018 - 08:00

L'economia svizzera è ancora una volta cresciuta con vigore nel secondo trimestre. Il Prodotto interno lordo (Pil) è aumentato dello 0,7% rispetto ai primi tre mesi, ha reso noto oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

L'andamento è così risultato superiore alla media per cinque trimestri consecutivi, si legge in un comunicato. Il Pil del primo trimestre è stato rivisto in crescita dell'1,0%, contro lo 0,6% precedentemente annunciato.

Il merito dell'incremento è da ricondurre in particolare all'industria manifatturiera, che vive una notevole fase di espansione dalla primavera del 2017. Le esportazioni di merci sono aumentate di conseguenza.

Da oltre un anno l'espansione dell'economia nazionale prosegue dunque a ritmo sostenuto. Valori altrettanto elevati per diversi trimestri consecutivi erano stati registrati l'ultima volta nel 2014, sottolinea la SECO.

