Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos dovrebbe svolgersi regolarmente nel gennaio del prossimo anno. Lo hanno detto oggi il comune grigionese e il fondatore del WEF Klaus Schwab in risposta "ad una certa insicurezza".

Il finanziamento dei costi di sicurezza per il prossimo WEF è in linea di massima assicurato, ha annunciato in un comunicato il municipio di Davos. Si tratta di nove milioni di franchi versati da Confederazione, Cantone, Comune e dal WEF. Il relativo contratto triennale durerà fino al 2021.

Il fondatore del Forum Klaus Schwab, citato nella nota del Comune, si dice fiducioso del superamento dell'attuale crisi dovuta alla covid-19 e intende tenere "l'incontro annuale del 2021 nella sua interezza". Schwab assicura inoltre che continuerà la collaudata collaborazione anche dopo l'attuale accordo di cooperazione. La promessa è che ci sia la disponibilità delle sistemazioni necessarie "per i partecipanti e lo staff a condizioni ragionevoli".

