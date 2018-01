galleria fotografica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 gennaio 2018 16.30 26 gennaio 2018 - 16:30

Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos attira sempre personalità di tanti paesi e settori diversi. Il numero di potenti accorsi quest'anno all'appuntamento internazionale nella famosa località alpina svizzera è però ancor più elevato del solito. In particolare un partecipante ha focalizzato l'attenzione di tutto il mondo.

Presidenti, primi ministri, sovrani, capitani d'industria e della finanza: il ventaglio dei personaggi giunti questa settimana a Davos è molto ampio.

Ai grandi della politica e dell'economia si sono aggiunti anche celebrità del jet set. Da rappresentanti di case reali, come Felipe di Spagna e Rania di Giordania, a cantanti come Elton John, passando per attori quali Cate Blanchett e Shah Rukh Khan, probabilmente il più famoso attore Bollywood del mondo, l'elenco dei vip che si sono messi in mostra nella stazione turistica dei Grigioni è lunghissimo.

Ma un ospite ha superato tutti: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha catturato non solo l'attenzione di tutti i media, ma anche degli altri partecipanti. Per non parlare dei contestatari e dei servizi di sicurezza svizzeri.

Neuer Inhalt Horizontal Line