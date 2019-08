Mostrare l'invisibile. È la sfida che il fotografo svizzero Marc Renaud si è posto nel suo nuovo libro illustrato "No Blackout". Le immagini evocano una forza presente in quasi tutte le nostre attività: l'elettricità.

È presente ogni giorno, ogni ora, ogni momento. Senza che nessuno se ne accorga. Se questa forza scompare, i treni rimangono fermi, le casse dei supermercati si bloccano e i caricabatterie dei nostri smartphone non funzionano più. È il blackout, la mancanza di corrente.

Forza della natura

Acqua, vento, sole, ma anche i combustibili fossili producono elettricità. Non sono stati gli esseri umani a scoprirla: l'elettricità è sempre stata presente. L'uomo è riuscito a controllarla e utilizzarla solo da qualche secolo.

Le immagini di Marc RenaudLink esterno raramente mostrano l'elettricità o la sua fonte (un piccolo ruscello ai piedi di un ghiacciaio, il lampo di una scarica elettrica in un laboratorio). In realtà si vede davvero poco.

Forza dell'immagine

Il linguaggio visivo del fotografo neocastellano è parsimonioso e discreto. Lavora con cautela, sceglie i soggetti giusti e punta su di un'altra forza: quella dell'immagine. Perché sa che l'estetica delle sue fotografie corrisponde sempre al suo soggetto.

Sfogliando il volume "No Blackout", ognuno si crea la propria immagine dell'energia elettrica. La corrente è in continua evoluzione, ma gli scatti che ci offre Marc Renaud sono spesso oggetti che sembrano pesanti, statici e immutabili. Eppure, è questa corrente invisibile e sfuggente che riscalda l'acqua della doccia, raffredda la birra in frigorifero e ci permette di guardare questo album fotografico.

Le immagini di Marc Renaud ci offrono uno scorcio di questo paradosso tra la pesantezza delle installazioni e la leggerezza dell'elettricità.

Neuer Inhalt Horizontal Line