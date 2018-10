Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 17.03 12 ottobre 2018 - 17:03

Un incendio ha distrutto uno chalet ieri nel tardo pomeriggio a Cheyres, località sulle rive del lago di Neuchâtel nel canton Friburgo.

I proprietari hanno potuto rifugiarsi nello chalet vicino e stanno bene, scrive oggi la polizia cantonale in una nota. Il Comune ha in seguito trovato per loro un alloggio provvisorio.

All'origine del sinistro sembra essere un guasto del frigorifero. I 17 pompieri locali, assistiti da 15 colleghi del centro di supporto di Estavayer-le-Lac, hanno potuto circoscrivere l'incendio, che però ha completamente devastato l'edificio.

