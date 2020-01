Una donna è stata ritrovata morta ieri a Auboranges, nel canton Friburgo, e ad ucciderla, secondo i primi elementi dell'inchiesta, sarebbe stato il suo cane, un pastore belga.

La donna, di 45 anni, è stata rivenuta a terra in un centro cinofilo di addestramento e la polizia, per avvicinarsi alla vittima, ha dovuto abbattere il cane, molto aggressivo, che in precedenza aveva morso una poliziotta a un braccio. Sulla vicenda il ministero pubblico friburghese ha avviato un'inchiesta. La poliziotta è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza.

