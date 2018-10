Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 10.52 07 ottobre 2018 - 10:52

Un'esplosione, seguita da un inizio di incendio, ha interessato stamani alle 06.30 un locale commerciale situato in uno stabile a Givisiez, nel canton Friburgo.

Non vi sono feriti, ma per ragioni di sicurezza 17 persone hanno dovuto abbandonare temporaneamente lo stabile, informa in un comunicato la polizia cantonale. L'origine del sinistro non è ancora nota.

