Nel canton Friburgo la polizia ha dovuto chiudere un sentiero pedestre e una strada di montagna per motivi di sicurezza

Una frana si è staccata ieri sul massiccio dei Gastlosen, nelle Prealpi friburghesi. Stando a una nota odierna della polizia cantonale, nessuno è rimasto ferito o dato per disperso. Le cause e l'ampiezza dello smottamento sono per il momento sconosciute.

La frana si è prodotta ieri sera sul passo di Marchzähne. Informati dell'evento una colonna di soccorso, la REGA e agenti della polizia cantonale si sono recati immediatamente sul posto e hanno constatato che "non v'è un pericolo imminente". Un sentiero pedestre e una strada di montagna sono comunque state chiuse per motivi di sicurezza.

