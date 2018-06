Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 8.16 28 giugno 2018 - 08:16

Un vasto incendio ha distrutto ieri sera a Bulle (FR) la segheria del consigliere nazionale e presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Jean-François Rime (UDC/FR).

Una persona ha riportato ferite di primo e secondo grado su varie parti del corpo. I danni sono ingenti, ha riferito la polizia cantonale. Le fiamme sono divampate in prima serata in un deposito di legna e, a causa del forte vento, si sono propagate a un secondo deposito e a un centro espositivo e congressuale adiacente, l'Espace Gruyère.

Circa 160 persone che vi erano riunite per delle assemblee sono state sfollate preventivamente, precisa una nota delle forze dell'ordine. Gli abitanti degli edifici della zona sono stati invitati a rimanere in casa con le finestre chiuse, visto il denso fumo sprigionato dal rogo. Un autista di pullman 45enne ha subito varie ustioni nel tentativo di spostare il veicolo, parcheggiato nei pressi della segheria. È stato ricoverato all'ospedale. Le cause del sinistro non sono ancora note.

Neuer Inhalt Horizontal Line