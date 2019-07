Due persone sono rimaste ferite stamattina nell'incendio di una fattoria di montagna a Charmey, nelle Prealpi friburghesi. Cinque bovini sono morti tra le fiamme. Il rogo sembra essere partito dal camino dell'edificio, indica oggi la polizia cantonale friburghese.

Le fiamme sono divampate stamane poco prima delle 7.30 in località Chaux du Vent Derrey, in territorio di Charmey. Sul luogo sono intervenuti i pompieri, coadiuvati da un elicottero che ha trasportato l'acqua usata per spegnere l'incendio. I loro sforzi sono tuttavia stati inutili: la costruzione è stata interamente distrutta dal fuoco.

Nell'edificio al momento dei fatti si trovavano quattro persone. Il proprietario, un 57enne, è rimasto ferito da un oggetto cadutogli sulla testa: è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Ricoverata anche la moglie di 53 anni per un'intossicazione da fumo. Le altre due persone sono rimaste illese.

Nella stalla annessa vi erano circa 40 animali, la maggior parte dei quali è stata tratta in salvo. Per cinque manzi non vi è stato nulla da fare. È stata avviata un'indagine per chiarire l'esatta causa dell'incendio.

