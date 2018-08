Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 10.51 03 agosto 2018 - 10:51

Non ci sono prove per legare il politico alla morte della lupa (foto pretesto).

Il deputato friburghese dell'UDC Roger Schuwey con ogni probabilità non sarà perseguito dalla giustizia per la morte dalla lupa F13. Il democentrista ha sempre sostenuto la sua innocenza.

La procuratrice generale aggiunta Alessia Chocomeli-Lisibach propone di archiviare il caso per mancanza di prove. La portavoce del Ministero pubblico friburghese, Murielle Decurtins, ha confermato a Keystone-ATS informazioni in tal senso apparse su "La Liberté". La decisione finale, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, spetta al procuratore generale Fabien Gasser.

Il rinvenimento della carcassa della lupa - avvenuto il 9 giugno 2017 a Im Fang, sul territorio del comune di Jaun, nel canton Friburgo - aveva destato particolare clamore, tanto più che oltre alla femmina di lupo avvelenata, fra il 6 e il 9 giugno nella stessa area erano stati trovati morti sei volpi, un nibbio reale, un gatto e un tasso.

I sospetti si erano concentrati sul deputato - e cacciatore - Roger Schuwey, confrontato a due riprese alla giustizia negli ultimi anni per maltrattamenti contro gli animali. Durante una perquisizione in casa del politico, peraltro municipale di Jaun, gli inquirenti avevano trovato un prodotto contro le formiche. Era però poi emerso che l'insetticida in questione non era collegabile alla morte del grande predatore.

Neuer Inhalt Horizontal Line