Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 19.57 29 agosto 2018 - 19:57

Il Tribunale cantonale di Friburgo ha confermato oggi in appello la pena inflitta a un pedofilo ultrasettantenne di Rue (FR).

L'uomo, plurirecidivo, era stato condannato lo scorso 9 novembre in prima istanza dal Tribunale penale della Glâne a 52 mesi di carcere da espiare per aver abusato in dieci occasioni nel 2015 di un bimbo di 9 anni nel Benin, a casa della famiglia della vittima.

Dopo la lettura della sentenza di primo grado, il pensionato, che ha già subito diverse condanne per fatti analoghi nel 1971, 1988 e 2001, aveva presentato reclamo nella speranza di ottenere una riduzione della pena a 20 mesi di detenzione con la condizionale, ma il suo ricorso in appello è stato respinto. Il pensionato, a novembre, era stato condannato anche per atti sessuali con un trentenne che soffriva di un handicap mentale.

