Brutta avventura ieri pomeriggio a Montbovon per un uomo di 44 anni. Quest'ultimo, mentre stava camminando lungo la gola dell'Hongrin, ha tentato di risalire lungo la ripida parete, scivolando però in basso per una quindicina di metri.

Un passante, che ha sentito delle grida di aiuto, ha avvertito i soccorsi. Il malcapitato, rimasto ferito, è stato recuperato grazie a un argano calato da un elicottero della Rega e trasportato all'ospedale, indica una nota odierna della polizia.

