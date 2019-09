Una donna di 71 anni si è addormentata al volante ieri verso mezzogiorno sull'autostrada A12. Nei pressi di Wünnewil (FR) ha perso il controllo della sua auto e ha causato una collisione a catena.

La donna, poi finita contro il guard rail centrale, ha urtato un veicolo dell'assistenza stradale che si trovava sulla corsia di emergenza per prestare soccorso a un autista in panne. A causa dell'impatto, il veicolo è stato proiettato contro la vettura in avaria, il cui conducente ha riportato lievi ferite. Più gravi le condizioni dell'investitrice, che è stata trasportata all'ospedale, informa un comunicato odierno della polizia friburghese.

