FR: veicoli in fiamme a Kerzers

Alcuni veicoli hanno preso fuoco la scorsa notte nella zona industriale di Kerzers, nel canton Friburgo, sotto il ponte della strada di circonvallazione. Non ci sono feriti. Le cause dell'incendio non sono per il momento note.

La centrale d'allarme della polizia cantonale - che ha informato stamane dell'accaduto lanciando un appello a eventuali testimoni - è stata avvertita verso le 2.45. Sul posto sono intervenuti 27 pompieri di Kerzers e del Centro di appoggio di Morat, che hanno potuto domare rapidamente le fiamme.

Due roulotte sono state distrutte, una piattaforma di lavoro è parzialmente bruciata su un rimorchio e un camper è rimasto leggermente danneggiato. Anche l'infrastruttura del ponte è stata danneggiata dalle fiamme.

Quale misura precauzionale, la strada di circonvallazione è stata chiusa al traffico per due ore.

