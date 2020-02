Per evitare un controllo della polizia un automobilista ha centrato un idrante, provocando un getto d'acqua, ed è quindi fuggito a piedi, facendo perdere le tracce. È successo verso mezzogiorno a Düdingen, nel canton Friburgo.

Stando a una nota della polizia friburghese, una pattuglia ha provato a fermare il veicolo per un controllo, ma l'automobilista ha pigiato sull'acceleratore. Mentre si trovava sulla strada principale del villaggio, l'uomo ha perso il controllo del veicolo, che si è scontrato con un idrante e si è fermato davanti a un edificio.

L'automobilista è quindi fuggito e non è ancora stato ritrovato. Il getto d'acqua ha causato danni importanti a diverse infrastrutture. La strada principale tra la stazione ferroviaria e la chiesa è rimasta chiusa per cinque ore e undici abitazioni sono rimaste senz'acqua per quattro ore.

