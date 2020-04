Due 21enni sono stati pizzicati negli scorsi giorni mentre circolavano sulle strade svizzere a una velocità ben oltre quella consentita. I fatti sono avvenuti nel canton Friburgo e in Vallese.

Nel primo caso, risalente al 17 aprile, un centauro è stato fermato a 145 km/h, su un tratto con limite 80, sulla cantonale che porta al passo dello Jaun (FR), ha indicato oggi la polizia cantonale. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e sequestrato la moto.

Il protagonista dell'altra infrazione, avvenuta il 21 aprile, è un automobilista che stava guidando fra le località di Montana (VS) e Mollens (VS) a 122 km/h, in un punto dove il limite è di 50 km/h. Anche in questo caso gli è stata confiscata la licenza di guida e il giovane, precisa la polizia cantonale vallesana, è stato denunciato.

