È prevista quasi esattamente fra un anno, il primo settembre 2020, l'inaugurazione ufficiale di The Circle, un nuovo complesso immobiliare a forma di semicerchio a due passi dall'aeroporto di Zurigo.

Avrà una superficie utilizzabile di 180'000 metri quadrati e sarà gestito da Flughafen Zürich (FZAG), la società che amministra lo scalo di Kloten (ZH). La struttura ospiterà due alberghi della catena americana Hyatt, un centro della salute dell'Università di Zurigo, vari negozi e ristoranti, nonché un'offerta culturale, ricorda FZAG in un comunicato odierno. L'azienda controlla il complesso nella misura del 51%: il rimanente 49% è detenuto da Swiss Life.

Le superfici ad uso ufficio saranno a disposizione ancora prima dell'apertura dell'intera struttura: ad esempio è previsto che la stessa società Flughafen Zürich prenda possesso dei locali già in aprile, per farne la sua nuova sede. Anche la compagnia Edelweiss troverà casa presso The Circle. Da settembre potranno inoltre anche essere organizzati congressi a cui potranno partecipare sino a 2500 persone.

