Il Consiglio degli Stati si occupa oggi di temi di politica sanitaria. Prevista in particolare la discussione sull'aumento della franchigia ordinaria annuale dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Il progetto prevede l'adeguamento regolare delle franchigie all'evoluzione dei costi. È previsto un aumento di 50 franchi qualora i costi lordi medi per assicurato raggiungano un importo pari a tredici volte la franchigia ordinaria. Un primo adeguamento dovrebbe già essere attuato con l'entrata in vigore della nuova disposizione.

Secondo la maggioranza della commissione preparatoria questo nuovo meccanismo rafforzerà la responsabilità individuale degli assicurati e li renderà maggiormente consapevoli dei costi. Contribuirà inoltre a contenere l'aumento delle spese nel settore della salute.

Una minoranza chiederà invece di respingere il progetto adducendo che il provvedimento colpirebbe soprattutto gli ammalati cronici e le persone anziane che necessitano di trattamenti medici frequenti. Inoltre la partecipazione ai costi degli assicurati è - secondo i contrari - già oggi assai elevata.

Al Nazionale i dibattiti riprendono con l'esame delle divergenze in merito alla revisione della Legge sulle telecomunicazioni. La commissione competente propone in gran parte di allinearsi alle decisioni del Consiglio degli Stati.

I commissari sono in particolare d'accordo per quanto riguarda il completamento della disposizione sulla possibilità di fare modifiche a programmi radiotelevisivi diffusi in differita con il consenso dell'emittente. Permangono invece divergenze sugli altri collegamenti e il risarcimento per il finanziamento degli impianti.

