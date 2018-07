Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 17.14 25 luglio 2018 - 17:14

Imbarazzanti indiscrezioni per Alexandre Benalla, l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio. Secondo Le Canard Enchainé, l'ex bodyguard avrebbe 'accelerato' la festa dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali.

Questo per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo. Nei giorni scorsi, numerosi tifosi bleu-blanc-rouge avevano espresso il loro disappunto per la festa lampo sui Campi-Elisi.

Il bus 'imperiale' con a bordo la squadra campione del mondo ha infatti attraversato il celebre viale in appena 13 minuti, lasciando di sasso centinaia di migliaia di supporter che aspettavano da ore sotto al sole. Insomma, nulla di paragonabile alle celebrazioni per il Mondiale del 1998, quando il pullman dell'Equipe de France rimase per ore su quel viale in comunione con la folla festante.

Secondo il Canard, una volta salito a bordo del bus della nazionale, Benalla avrebbe "imposto un ritmo infernale al convoglio. Obiettivo? La garanzia per Macron di fare l'apertura dei tg delle 20 con i Bleus in diretta dall'Eliseo".

