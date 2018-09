Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 14.11 14 settembre 2018 - 14:11

La Francia tenta di recuperare il ritardo su altri grandi Paesi europei rispetto all'uso della bicicletta.

Obiettivo del nuovo 'Plan Vélo' da 350 milioni di euro (sui prossimi 7 anni) è triplicare la quota delle bici negli spostamenti quotidiani, a cominciare da quelli casa-ufficio. Attualmente, in Francia, sono meno del 3%, l'obiettivo è arrivare al 9% entro il 2024.

In Germania, la quota è attualmente al 10%, al 19% in Danimarca e al 26% in Olanda. Secondo l'Insee, l'Istituto nazionale di statistica, 58% dei francesi va al lavoro in auto nonostante l'ufficio si trovi a meno di 1 km da casa. "Favorire l'uso della bici negli spostamenti casa-lavoro è cruciale", martella il premier, Edouard Philippe.

Previste, tra l'altro, nuove forme di sussidi a chi raggiunge l'ufficio in bici e nuovi bonus per l'acquisto di quelle elettriche, oltre che il rafforzamento della sicurezza per i ciclisti, e misure antifurto, tra cui l'apertura di parcheggi controllati nelle stazioni del treno. In totale, sono 25 le misure previste dal 'Plan Vélo' presentato oggi in Francia.

Neuer Inhalt Horizontal Line