Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 14.14 02 aprile 2018 - 14:14

Da questa sera prende il via un'ondata di scioperi in Francia contro l'agenda di riforme del presidente Emmanuel Macron.

Dalle 19.00, il personale delle ferrovie dell'Sncf inizia una serie di blocchi di due giorni ogni cinque che durerà fino al 28 giugno.

Domani, solo un treno ad alta velocità su otto funzionerà, così come un treno regionale su cinque. Non ci saranno collegamenti per la Spagna, l'Italia e la Svizzera, mentre sono assicurati tre Eurostar su quattro per Londra e il collegamento per Bruxelles.

Neuer Inhalt Horizontal Line