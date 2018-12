Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ancora proteste in Francia

Proseguono anche oggi i blocchi e le manifestazioni degli studenti francesi in lotta contro la riforma dell'Istruzione voluta dal presidente Emmanuel Macron e in sostegno ai gilet-gialli.

"Questo movimento è estremamente violento", ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, aggiungendo: "In certi posti, a Marsiglia, a Tolosa, osserviamo i problemi più gravi e soprattutto una violenza mai vista".

Il blocco totale o parziale dei licei riguarda anche numerosi istituti dell'Ile-de-France, incluse, per la prima volta, sedi universitarie di Parigi, ma anche di metropoli come Grenoble e Bordeaux. Ieri sono stati bloccati 200 licei in tutto il Paese.

