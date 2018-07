Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 luglio 2018 18.59

In un comunicato diffuso dai suoi avvocati, Alexandre Benalla, il collaboratore del presidente Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, si dice "sbalordito" e denuncia "l'uso mediatico e politico" della vicenda "per colpire la presidenza".

In Place de la Contrescarpe lui voleva soltanto dare "man forte" agli agenti alle prese con i manifestanti, assicura, raccontando che aveva individuato due "soggetti particolarmente virulenti". E definendo la scelta una sua "iniziativa personale".

