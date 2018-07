Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 luglio 2018

Emmanuel Macron (a destra) e il suo ex bodyguard Alexandre Benalla (foto d'archivio)

"Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando del caso Benalla dinanzi ai parlamentari della maggioranza. "Se cercano un responsabile, l'unico e solo responsabile sono io", ha aggiunto.

"Ciò che è accaduto il primo maggio è grave, serio. È stata per me una delusione, un tradimento. Nessuno, nessuno, tra i miei collaboratori o nel mio gabinetto è stato mai protetto o sottratto alle regole, alle leggi della Repubblica, al diritto di tutti i cittadini", ha dichiarato Macron parlando con i deputati della République en Marche a Parigi.

E ha aggiunto, secondo il virgolettato riportato da "Le Monde" online: "se cercano un responsabile, il solo e unico responsabile sono io. Sono io ad aver avuto fiducia in Alexandre Benalla. Sono io ad aver confermato la sanzione. Non è la Repubblica dei fusibili, la Repubblica dell'odio. Non puoi essere capo solo quando c'è bel tempo. Se vogliono un responsabile, eccolo qui, davanti a voi, che vengano a cercarlo. Rispondo al popolo francese".

Lo scorso primo maggio l'ex bodyguard di Macron, coperto da un casco della polizia, aveva picchiato due giovani manifestanti in Place de la Contrescarpe a Parigi.

